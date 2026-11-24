La Cina ha svelato l’equipaggio della missione spaziale Shenzhou 24, il cui lancio è previsto per mercoledì mattina dal centro di Jiuquan. A bordo della navicella, insieme agli astronauti cinesi Tang Hongbo e Wu Yi, ci sarà il quarantenne pakistano Muhammad Zeeshan Ali, che diventerà il primo straniero a raggiungere la stazione spaziale cinese. Ex pilota dell’aeronautica militare, Ali ha espresso in mandarino la sua gratitudine al governo cinese per aver reso possibile il suo sogno, citando un verso della tradizione poetica locale sul valore di puntare sempre più in alto per ampliare i propri orizzonti.