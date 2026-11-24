Mark Rutte, al fianco del cancelliere tedesco Merz, avverte la Russia. “Posso assicurarvi che ci assicureremo sempre di difendere ogni centimetro del territorio della Nato, il che include garantire la nostra sicurezza anche per quanto riguarda la dimensione dello Spazio”, ha affermato ieri il segretario generale Alleanza Atlantica in conferenza stampa a Berlino. A destare allarme ieri, oltre all’estensione del conflitto tra Ucraina e Russia in Libia (con l’affondamento di due navi di Mosca a Bengasi), era state anche le notizie diffuse dai media tedeschi, secondo cui le intelligence occidentali ritengono che Mosca stia preparando il lancio di un satellite equipaggiato con una testata nucleare, che potrebbe essere portato in orbita entro la fine dell’anno. Notizie “non nuove, ma per questo non sono meno allarmanti”, aveva commentato il cancelliere Friedrich Merz, al fianco di Mark Rutte.

L’incidente in Polonia

“Per quanto riguarda la Polonia – ha aggiunto il segretario generale della Nato – si tratta ovviamente di un incidente pericoloso, che è legato chiaramente dalla Russia. È legato, naturalmente, alla guerra in Ucraina, che deve finire. Le autorità stanno ora esaminando i dettagli precisi della vicenda, cercando di capire cosa ci sia dietro e così via. Per quanto concerne la nostra postura di deterrenza e difesa, il Comandante Supremo Alleato – ovvero il generale di grado più elevato all’interno della Nato – valuta costantemente tale postura, apportando gli opportuni adeguamenti laddove necessario; è un processo che avviene in modo continuo. Siamo in stretto contatto con la Polonia”.

Rutte: “Per ogni incidente in Europa più sostegno a Kiev”

“Grazie al nostro sostegno militare all’Ucraina, il Paese è in grado di organizzare una reazione all’aggressione russa, che è di proporzioni enormi. Dobbiamo mantenere la calma e andare avanti, e, cosa ancora più importante, continuare a sostenere l’Ucraina. Dunque, a ogni incidente in Europa, la risposta deve essere un maggiore sostegno all’Ucraina, non un sostegno minore. È la reazione migliore che possiamo offrire”, ha detto ancora Rutte a Berlino. “Sappiamo che, al momento, la macchina bellica russa sta operando a pieno ritmo. La sua economia di guerra continua a crescere e non si arresterà quando, si spera, la guerra contro l’Ucraina giungerà finalmente al termine. Quell’apparato esiste e continuerà a funzionare”, ha aggiunto alla sessione annuale dell’Assemblea parlamentare della Nato a Berlino. “Abbiamo assistito – aggiunge – a un’intensificazione di attività ostili dirette contro le nostre nazioni: si va da atti dolosi, come incendi appiccati in stabilimenti industriali o l’impiego di droni per paralizzare le attività aeroportuali, fino al sabotaggio di linee ferroviarie, attacchi contro navi cargo in mare e offensive informatiche – queste ultime, al momento, incessanti. Senza contare le continue incursioni nello spazio aereo e le violazioni dei nostri spazi marittimi”.

Rutte: “Minaccia ibrida termine edulcorato”

Rutte ha ricordato che “negli ultimi giorni abbiamo riscontrato dei segnali in questo senso”, come la violazione dello spazio aereo polacco avvenuta venerdì, “si tratta di manifestazioni di quella che potremmo definire una minaccia ibrida o informatica; tuttavia, il termine ‘ibrida’ appare forse troppo edulcorato data la gravità della situazione, e forse dovremmo trovare una definizione più appropriata. È una realtà che si sta manifestando proprio ora e che non è destinata a scomparire a breve. In sintesi, ne consegue che siamo tutti nel mirino e tutti coinvolti: le nostre condutture, i nostri cavi, le reti energetiche e le nostre economie sono interconnessi. Ciò significa che ci attende una sfida a lungo termine; dobbiamo quindi farci trovare pronti e agire con determinazione per anticipare il pericolo”.