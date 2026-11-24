La nave mercantile russa Sparta II, danneggiata da due droni in acque neutre nel Golfo di Finlandia, è stata rimorchiata nelle scorse ore nel porto di San Pietroburgo.

“La nave multifunzionale di salvataggio d’emergenza ‘Murman’, gestita dal Servizio di ricerca e salvataggio marittimo del Ministero dei trasporti russo, ha completato il rimorchio della nave da carico secco colpita ‘Sparta II’ dal Golfo di Finlandia a un ancoraggio sicuro nel porto di San Pietroburgo”, si legge nel rapporto del Ministero dei trasporti russo.

Due droni avevano attaccato la nave in acque neutre a tre miglia nautiche dal confine russo sabato 21 novembre. Secondo le prime informazioni, a bordo sarebbero avvenute delle esplosioni.

La guardia di frontiera finlandese ha dichiarato in un comunicato che la nave è andata alla deriva nelle acque territoriali finlandesi, aggiungendo che non rappresentava alcun pericolo per il traffico marittimo. Sia Helsinki sia Mosca ritengono che i droni che hanno colpito la nave fossero ucraini. Le autorità di Kiev non hanno rilasciato commenti.