Il personale di Nvidia ha accolto con applausi e cori il ritorno, lunedì, del proprio amministratore delegato Jensen Huang negli uffici californiani dell’azienda.

Il cofondatore del colosso americano dei chip per l’Intelligenza Artificiale si era dimesso in seguito alle notizie relative a sue relazioni extraconiugali, tra cui una con un’imprenditrice cinese sospettata di lavorare come spia per Pechino. È stato reintegrato dal CdA 11 giorni dopo aver annunciato le dimissioni e sei giorni dopo che lo stesso consiglio di amministrazione dell’azienda aveva respinto la sua offerta di tornare alla guida dell’azienda.

Un video pubblicato su X mostra lunedì alcune persone riunite all’interno della sede centrale di Nvidia a Santa Clara, in California, che urlavano il nome di Huang e applaudivano il CEO.