Un gruppo di circa 200 migranti sta attraversando il Messico meridionale, mentre un altro gruppo di circa 800 persone si è spinto più a nord, nel tentativo di raggiungere il confine con gli Stati Uniti. I disperati tentativi sono in corso nonostante precedenti carovane non siano riuscite ad arrivare nel Messico centrale.

I gruppi, composti da uomini, donne e famiglie con bambini in prevalenza dell’America Centrale, hanno attirato l’attenzione perché i loro spostamenti sono spesso coincisi con momenti politici cruciali negli Stati Uniti.

Le ultime carovane hanno iniziato a formarsi a settembre, in vista delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. Dopo i progressi dei Democratici al Congresso, alcuni migranti hanno dichiarato all’Associated Press di sperare che i risultati possano far aumentare le loro possibilità di entrare negli Stati Uniti.