Il Ministero della Difesa messicano ha diffuso le immagini, riprese dalle bodycam indossate dai militari, che mostrano l’ingresso in un’abitazione e la cattura del boss del cartello Fausto Isidro Meza Flores, noto come ‘El Chapo Isidro‘.

L’operazione si è svolta la sera di venerdì 20 novembre a Guasave, nello Stato nord-occidentale di Sinaloa. Le immagini mostrano i militari entrare attraverso il garage e perquisire le stanze. Le persone all’interno si sono arrese e si sono sdraiate a terra mentre i soldati perlustravano l’edificio. Meza Flores è stato ripreso seduto su un divano sotto scorta militare.

Il Ministro della Difesa, Generale Ricardo Trevilla Trejo, ha dichiarato che le truppe hanno circondato la casa e sono state attaccate da uomini armati che cercavano di rinforzare le posizioni all’interno. Quattro soldati e 16 presunti criminali sono rimasti uccisi negli scontri avvenuti durante l’operazione. Le autorità hanno catturato Meza Flores e 16 membri del suo gruppo criminale. Un drone di sorveglianza statunitense ha contribuito a localizzare il boss del cartello.

Meza Flores, uno dei latitanti più ricercati dall’FBI e sul quale pendeva una richiesta di estradizione da parte degli Stati Uniti per traffico di droga, guidava una propria organizzazione criminale ed era un alleato chiave della fazione del cartello di Sinaloa nota come ‘Los Mayos’.