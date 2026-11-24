L’Idf ha colpito e ucciso Naim Abu Nahal, nuovo capo della sicurezza interna di Hamas

Il leader di Yashar, Gadi Eisenkot, e i suoi partner hanno formulato un calendario per concludere i negoziati per la formazione di un nuovo governo, decidendo di non prolungare i colloqui oltre quanto necessario e di cercare di evitare di richiedere una proroga al presidente Isaac Herzog. L’intenzione nell’ambiente di Eisenkot è concludere i contatti entro la fine della prossima settimana e annunciare al presidente già dalla prossima settimana che è riuscito a formare un governo, scrive il sito di notizie Walla.

Kushner: “Israele rischia di diventare stato paria”

L’inviato speciale Usa Jared Kushner ha avvertito che Israele rischia di diventare un “paria a livello globale”, ma ha aggiunto che, se decidesse di cambiare approccio nei confronti della Striscia di Gaza, il Paese potrebbe uscire dal conflitto innescato da Hamas più sicuro e meglio integrato nella regione. “Credo che Israele si trovi a un bivio: può risollevarsi dalla tragedia del 7 ottobre diventando molto più sicuro e molto più integrato nel contesto globale, oppure può proseguire lungo la traiettoria attuale, che lo sta portando a diventare un paria a livello internazionale”, ha detto Kushner al New York Magazine.

L’Idf elimina il capo della sicurezza interna di Hamas

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Israel Katz hanno riferito che le Idf hanno colpito e ucciso il nuovo capo dell’apparato di sicurezza interna di Hamas a Gaza City. “L’Idf ha appena eliminato Naim Abu Nahal, responsabile dell’apparato di sicurezza interna di Hamas, dopo che il suo predecessore era stato catturato dalle nostre forze nel corso di un’audace operazione tre mesi fa”, si legge in una dichiarazione congiunta, riportata da Times of Israel.