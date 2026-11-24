In queste ore vengono concessi i passaporti ai minori dal Congo adottati da famiglie italiane, grazie all’azione diplomatica dell’Italia. Lo si apprende da fonti della Farnesina. I minori, in Congo-Brazzaville, potranno partire e ricongiungersi alle famiglie adottive. Nelle scorse settimane, queste famiglie erano state bloccate in uscita alla frontiera, trovandosi quindi impossibilitate a rientrare in Italia con i loro figli adottivi, nonostante avessero regolarmente seguito le indicazioni delle autorità competenti e dispongano di provvedimenti giudiziari definitivi e di tutta la documentazione necessaria per il viaggio.

Tajani: “Grazie a governo Brazzaville per passaporti a minori”

“Ringrazio il Governo e le autorità della Repubblica del Congo per aver dato il via libera al rilascio dei passaporti dei 9 bambini adottati da famiglie italiane, bloccati a Brazzaville nei giorni scorsi. Potranno finalmente raggiungere l’Italia con i loro genitori”. Lo scrive su X il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “Un risultato importante, ottenuto grazie all’impegno del Ministero degli Affari Esteri italiano, in stretta collaborazione con il Ministro degli Esteri congolese, Constant-Serge Bounda. Proteggere i bambini e riunirli alle loro famiglie adottive sono le nostre priorità”, aggiunge il titolare della Farnesina.

Ringrazio il Governo e le autorità della Repubblica del Congo per aver dato il via libera ai passaporti dei 9 minori adottati da famiglie italiane, bloccati nei giorni scorsi a Brazzaville. Potranno finalmente raggiungere l’Italia insieme ai loro genitori. Un risultato importante, raggiunto grazie all’azione della @ItalyMFA, conseguito in diretta collaborazione con il Ministro degli Esteri congolese, Constant-Serge Bounda. La tutela dei minori e il congiungimento con le loro famiglie adottive sono una nostra priorità. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) November 24, 2026

La lettera di Tajani all’omologo congolese

Lo scorso 17 novembre, il ministro degli Esteri Antonio Tajani aveva indirizzato una lettera al ministro degli Esteri della Repubblica del Congo, Constant-Serge Bounda, per portare alla sua urgente attenzione il tema. “Una situazione di particolare delicatezza e gravità che mi sta a cuore e che stiamo seguendo ormai da diverse settimane con crescente preoccupazione”, scrive il ministro. “La priorità assoluta deve essere accordata alla tutela del superiore interesse dei minori, per i quali non è più sostenibile una situazione di precarietà e incertezza al termine dell’iter giudiziario che ne ha sancito l’adozione. L’Italia attribuisce grande importanza al rigore, alla trasparenza e alla piena affidabilità delle procedure di adozione internazionale”, ha sottolineato Tajani nella sua lettera.