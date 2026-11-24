Sale a 23 il bilancio dei feriti provocato dall’esplosione di un’autobomba lunedì sera a Villavicencio, nella Colombia centro-orientale, per una recente ondata di violenze nelle aree urbane. L’esplosione, avvenuta vicino alla sede del governo dipartimentale di Meta, ha danneggiato circa 85 immobili circostanti, secondo le stime del sindaco Alexander Baquero. Il direttore della polizia Jesus Alejandro Barrera ha aggiornato i numeri su X, condannando l’atto terroristico e assicurando la massima mobilitazione per catturare i responsabili.