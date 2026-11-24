Esperti greco-ciprioti e turco-ciprioti trascorrono da vent’anni il loro tempo alla ricerca delle persone scomparse a Cipro. Hanno ritrovato oltre la metà dei 2.000 dispersi, offrendo una conclusione alle famiglie e costruendo fiducia tra le comunità. Tuttavia, il loro lavoro è reso più complesso dal passare del tempo e dallo sviluppo urbanistico: i testimoni muoiono, i ricordi sbiadiscono e le nuove costruzioni finiscono per seppellire le fosse comuni.