Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha confermato il raid ucraino contro due navi russe al largo delle coste libiche definendolo “un’operazione esemplare”. “I nostri guerrieri hanno impiegato sette droni navali di fabbricazione ucraina. Nonostante tutti gli sforzi del nemico per contrastare l’attacco, la corvetta russa Merkury è stata affondata. Insieme alla corvetta è stato distrutto anche un elicottero da combattimento Ka-27”, ha scritto su X. “Il nostro secondo obiettivo era la nave mercantile russa Mv Angara, utilizzata dal nemico per il trasporto di armi. Risultato: obiettivo colpito – ha aggiunto – continuiamo le nostre operazioni. Stiamo rispondendo all’aggressione russa. Stiamo sviluppando armi ucraine”, ha concluso.