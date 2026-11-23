Proseguono le indagini sulle cause di un violento incendio che ha avvolto nelle fiamme sei hotel lungo una famosa spiaggia dell’arcipelago di Zanzibar, di fronte alle coste della Tanzania. Diversi dipendenti degli alberghi sono rimasti feriti. Le autorità hanno riferito che circa 180 turisti sono stati evacuati in sicurezza. L’incendio è divampato sabato pomeriggio al Makofi Hotel sulla spiaggia di Nungwi, all’estremità settentrionale dell’isola, e si è rapidamente propagato alle strutture vicine.