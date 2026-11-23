I negoziati tra Ucraina, Stati Uniti, Unione europea e Russia per porre fine alla guerra potrebbero svolgersi già prima di Natale. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, intervenendo in videocollegamento all’Assemblea parlamentare della Nato a Berlino. “I nostri partner ci hanno comunicato che questo dovrebbe avvenire già prima di Natale. Ci auguriamo che possa accadere anche prima”, ha affermato Zelensky, riferendosi alla possibilità che le parti si riuniscano per avviare un confronto diplomatico. Il leader di Kiev ha poi sottolineato la necessità di definire un’agenda chiara e condivisa: “Dobbiamo presentare un programma preciso, ben preparato e approvato da tutti noi: Ucraina, Europa e Stati Uniti”.