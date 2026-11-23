L’Unsmil su X esprime “grave preoccupazione per gli attacchi avvenuti domenica al porto di Bengasi e al largo della costa della città, e sottolinea che la sovranità della Libia, la sua integrità territoriale e la sicurezza dei suoi cittadini e dei suoi beni devono essere pienamente rispettate”. L’Unsmil chiede “un’indagine immediata, indipendente e trasparente per accertare i fatti e chiamare i responsabili a risponderne. Le Nazioni Unite sono pronte a fornire assistenza alle autorità libiche nello svolgimento di tale indagine. La Missione esorta tutte le parti a esercitare la massima moderazione, ad astenersi dal diffondere pubblicamente informazioni non verificate e a evitare di politicizzare l’accaduto mentre sono in corso le indagini. Mette inoltre in guardia contro azioni o retoriche che possano alimentare un’escalation di tensioni all’interno della Libia o trascinare il Paese in confronti più ampi, a livello regionale o internazionale. La Libia non può permettersi – e non deve diventare – un campo di battaglia per conflitti stranieri. Tali episodi – si legge ancora – evidenziano, inoltre, l’urgente necessità di accelerare gli sforzi per riunificare le istituzioni nazionali libiche e rafforzare la loro capacità di salvaguardare la sovranità e la sicurezza del Paese.” “Nel ribadire che continuerà a seguire da vicino questi gravi sviluppi”, l’Unsmil invita “tutti gli attori ad agire in modo responsabile per preservare la stabilità del Paese e consolidare i risultati, faticosamente ottenuti, nel processo politico verso una soluzione duratura”.
تُعرب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء الهجمات التي نُفِّذت على ميناء بنغازي البحري وقبالة ساحل المدينة يوم الأحد، وتؤكد على وجوب الاحترام الكامل لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وأمن مواطنيها ومقدّراتها. وتدعو البعثة إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل وشفاف للوقوف على الحقائق ومحاسبة المسؤولين، معربةً عن استعدادها لتقديم المساعدة إلى السلطات الليبية في هذا التحقيق. كما تحث البعثة جميع الأطراف على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، والامتناع عن نشر أي معلومات لم يتم التحقق منها، أو تسييس الحادثة أثناء سير التحقيق، محذّرةً من أي أعمال أو خطابات تصعيدية من شأنها تأجيج التوترات داخل ليبيا أو جرّ البلاد إلى مواجهات إقليمية أو دولية أوسع؛ مؤكدة أن ليببا لا تحتمل، ولا ينبغي لها، أن تصبح ساحةً للصراعات الخارجية. وترى البعثة أن هذه الهجمات تعيد تسليط الضوء على الحاجة الملحة لتسريع الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات الوطنية الليبية وتعزيز قدرتها على صون سيادة البلاد وأمنها الوطني. وإذ تؤكد البعثة أنها ستواصل متابعة هذه التطورات الخطيرة عن كثب، فإنها تدعو جميع الجهات الفاعلة إلى التصرف بمسؤولية للحفاظ على استقرار البلاد والبناء على المكاسب التي تحققت بمشقة في العملية السياسية وصولاً إلى تسوية دائمة.— UNSMIL (@UNSMILibya) November 22, 2026
Punti chiave
- Media tedeschi: Mosca pronta a lanciare satellite con testata nucleare
- Tajani: "Preoccupa esplosione nave russa, evitare guerra nel Mediterraneo"
- Cremlino: "Presto nuovo round di negoziati trilaterali"
- Zelensky conferma raid in Libia: "Operazione esemplare"
- Media, detriti missili russi ritrovati in tre località in Polonia
- Media, salgono a 11 le vittime dell'attacco russo a Dymer
- Media: droni di Kiev contro impianto petrolifero in regione Rostov
- 10 morti per attacco russo a Dymer, in salvo una donna e un bambino
- I russi attaccano Sloviansk, due morti e altre persone ferite
Secondo quanto riferito da diversi organi di stampa tedeschi, le intelligence occidentali ritengono che la Russia stia preparando il lancio di un satellite equipaggiato con una testata nucleare, che potrebbe essere portato in orbita già entro la fine dell’anno. Alcuni Paesi della Nato sarebbero stati recentemente informati di una specifica segnalazione d’allarme. A riportarlo sono Wdr, Ndr e Sueddeutsche Zeitung. Anche il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, e altri esponenti del governo di Berlino sarebbero già stati messi al corrente dalla Bundeswehr. Stando alle valutazioni delle agenzie di intelligence e degli apparati militari occidentali, tra cui le Forze armate tedesche e il Servizio federale di intelligence (Bnd), Mosca potrebbe lanciare un satellite con armamento nucleare in qualsiasi momento nelle prossime settimane. Una volta raggiunta l’orbita terrestre, il sistema sarebbe in grado di diventare operativo in tempi molto brevi. Il satellite, identificato con il nome di Sputnik-S, sarebbe già stato completato da tempo e si troverebbe attualmente in deposito nell’area metropolitana di Mosca. Il dispiegamento di un’arma nucleare nello spazio rappresenterebbe, secondo le ricostruzioni dei media tedeschi, una minaccia di enorme portata per la sicurezza militare occidentale. Una volta posizionato in orbita, un satellite di questo tipo sarebbe estremamente difficile da neutralizzare. Le contromisure efficaci sarebbero infatti molto limitate e, secondo le valutazioni riportate, non sarebbe praticamente possibile impedire l’eventuale attivazione dell’arma. Le conseguenze di un’esplosione nucleare nello spazio potrebbero essere devastanti, spiegano i media tedeschi. Stephen Whiting, comandante dello US Space Command, ha recentemente avvertito che una simile detonazione potrebbe provocare, già nelle prime ore o nei primi giorni, il malfunzionamento di circa un terzo di tutti i satelliti situati nell’orbita terrestre bassa. Nei mesi successivi, anche gli altri satelliti potrebbero progressivamente smettere di funzionare. Un impulso elettromagnetico potrebbe paralizzare infrastrutture e comunicazioni Un ulteriore pericolo sarebbe rappresentato dal potentissimo impulso elettromagnetico generato da un’esplosione nucleare nello spazio. I suoi effetti potrebbero estendersi anche alla superficie terrestre, causando interruzioni su vasta scala nei sistemi tecnologici. Le conseguenze per la vita quotidiana sarebbero potenzialmente enormi. Il generale di divisione Armin Fleischmann, in servizio presso il Comando tedesco per lo spazio cibernetico e informativo (Cir), ha sottolineato che un’eventuale detonazione avrebbe ripercussioni pesantissime anche in Germania. Tra gli scenari ipotizzati figurano blackout elettrici, gravi limitazioni delle comunicazioni e interruzioni dei sistemi di navigazione. La prospettiva di un’arma nucleare in orbita terrestre apre uno scenario particolarmente preoccupante per la sicurezza internazionale. Un simile sistema potrebbe mettere a rischio non soltanto le infrastrutture spaziali militari, ma anche numerosi servizi civili dai quali dipendono le economie moderne. L’ambasciata russa ha dichiarato di non essere in possesso di informazioni sugli sviluppi descritti. La rappresentanza diplomatica ha inoltre respinto con decisione “tutte le insinuazioni infondate” riguardanti le attività spaziali della Federazione Russa, definendole parte di una “campagna di propaganda”.
Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha espresso “preoccupazione” per l’esplosione di una nave russa avvenuta nel porto libico di Bengasi “in pieno Mediterraneo occidentale” aggiungendo che l’eventuale “prosecuzione” della guerra fra Russia e Ucraina nel mare che bagna le coste italiane deve essere “evitata”. “Noi lavoriamo perché la Libia possa essere un paese stabile, seguiamo con grande attenzionemquello che sta accadendo in queste ore”, ha detto il titolare della Farnesina parlando nel corso della sua missione a Baku in Azerbaigian. “Speriamo che si tratti solo di episodi. Non è positivo che ci siano degli scontri in un paese come la Libia che si stava avviando verso la stabilità – ha aggiunto – non vorrei che la presenza russa creasse un peggioramento della situazione”.
“Presto” si terrà un nuovo ciclo di colloqui trilaterali sull’Ucraina “ma non c’è ancora certezza riguardo alle date”. Lo ha reso noto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Il precedente ciclo di consultazioni tra Mosca, Washington e Kiev si è svolto ad Abu Dhabi il 10 e 11 novembre.
Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha confermato il raid ucraino contro due navi russe al largo delle coste libiche definendolo “un’operazione esemplare”. “Inostri guerrieri hanno impiegato sette droni navali di fabbricazione ucraina. Nonostante tutti gli sforzi del nemico per contrastare l’attacco, la corvetta russa Merkury è stata affondata. Insieme alla corvetta è stato distrutto anche un elicottero da combattimento Ka-27”, ha scritto su X. “Il nostro secondo obiettivo era la nave mercantile russa Mv Angara, utilizzata dal nemico per il trasporto di armi. Risultato: obiettivo colpito – ha aggiunto – continuiamo le nostre operazioni. Stiamo rispondendo all’aggressione russa. Stiamo sviluppando armi ucraine”, ha concluso.
Le autorità polacche hanno annunciato il ritrovamento di detriti di missili russi in tre diversi siti in Polonia, a due giorni dalla caduta di ordigni russi sul territorio polacco nel corso di un attacco su larga scala contro l’Ucraina. Lo riferisce il Kiev Independent, secondo cui l’annuncio giunge mentre i paesi della NATO si preparano a riunirsi per definire una risposta all’ultima escalation delle ostilità da parte di Mosca nei confronti dell’Alleanza.Il 20 novembre, i funzionari polacchi hanno riferito che le forze russe avevano violato lo spazio aereo della Polonia: due missili russi e un altro oggetto non identificato – presumibilmente un drone a propulsione a getto o un missile – sono precipitati nella parte orientale del Paese. L’episodio si è verificato durante un massiccio attacco notturno contro l’Ucraina. La Procura distrettuale di Lublino ha reso noto che i resti di missili da crociera Kh-101 sono stati rinvenuti in tre località della Polonia orientale: Nowy Lipowiec, Rudnik e Molodycz.
Salgono a 11 le vittime dell’attacco russo a Dymer, nella regione di Kiev. Secondo quanto riferisce il Kieve Independent l’attacco di droni russi a danneggiato un condominio di cinque piani, causando la morte di almeno 11 persone e il ferimento di altre sei; diverse persone risultano ancora intrappolate sotto le macerie. L’attacco ha colpito l’edificio residenziale a Dymer, una località nel distretto di Vyshhorod, provocando un incendio e lasciando una porzione dell’immobile — che si estende per tutti i cinque piani — completamente “distrutta”, ha dichiarato il governatore dell’oblast di Kiev, Tymur Tkachenko.
Un grande incendio è scoppiato nella notte nella città russa di Novoshakhtinsk, nella zona di Rostov. Il rogo interessa un’area in cui si trovano due impianti legati al settore dei combustibili, tra cui un’importante raffineria di petrolio. A riportarlo è RBC-Ukraine, citando il canale Telegram russo ASTRA.La regione di Rostov è sotto attacco da oltre tre ore. I residenti locali hanno riferito di esplosioni e di un incendio di vaste proporzioni.Un analista Osint di ASTRA ha esaminato i video ripresi da alcuni testimoni oculari. Il termine Osint si riferisce all’analisi di dati provenienti da fonti aperte, come foto e video pubblicati sui social media.
E’ di 10 vittime il bilancio di un attacco russo a Dymer, nella regione di Kiev. Secondo quanto riferisce Ukrainska Pravda, sono stati recuperati dalle macerie i corpi di quasi tutte le vittime mentre una donna di 79 anni è stata tratta in salvo. Lo riferisce su Telegram Timur Tkachenko, capo dell’OVA di Kiev. La donna soccorsa è stata ricoverata in ospedale e i medici le stanno prestando assistenza. In precedenza un bambino di 7 anni è stato estratto dalle macerie di un edificio residenziale.
“Le forze russe attaccano Sloviansk, nella regione di Donetsk, uccidendo due persone e ferendone altre tre”, provocando danni ad almeno nove edifici. Lo riporta Ukrinform citando la polizia regionale di Donetsk.