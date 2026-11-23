L’Unsmil su X esprime “grave preoccupazione per gli attacchi avvenuti domenica al porto di Bengasi e al largo della costa della città, e sottolinea che la sovranità della Libia, la sua integrità territoriale e la sicurezza dei suoi cittadini e dei suoi beni devono essere pienamente rispettate”. L’Unsmil chiede “un’indagine immediata, indipendente e trasparente per accertare i fatti e chiamare i responsabili a risponderne. Le Nazioni Unite sono pronte a fornire assistenza alle autorità libiche nello svolgimento di tale indagine. La Missione esorta tutte le parti a esercitare la massima moderazione, ad astenersi dal diffondere pubblicamente informazioni non verificate e a evitare di politicizzare l’accaduto mentre sono in corso le indagini. Mette inoltre in guardia contro azioni o retoriche che possano alimentare un’escalation di tensioni all’interno della Libia o trascinare il Paese in confronti più ampi, a livello regionale o internazionale. La Libia non può permettersi – e non deve diventare – un campo di battaglia per conflitti stranieri. Tali episodi – si legge ancora – evidenziano, inoltre, l’urgente necessità di accelerare gli sforzi per riunificare le istituzioni nazionali libiche e rafforzare la loro capacità di salvaguardare la sovranità e la sicurezza del Paese.” “Nel ribadire che continuerà a seguire da vicino questi gravi sviluppi”, l’Unsmil invita “tutti gli attori ad agire in modo responsabile per preservare la stabilità del Paese e consolidare i risultati, faticosamente ottenuti, nel processo politico verso una soluzione duratura”.

تُعرب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء الهجمات التي نُفِّذت على ميناء بنغازي البحري وقبالة ساحل المدينة يوم الأحد، وتؤكد على وجوب الاحترام الكامل لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وأمن مواطنيها ومقدّراتها. وتدعو البعثة إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل وشفاف للوقوف على الحقائق ومحاسبة المسؤولين، معربةً عن استعدادها لتقديم المساعدة إلى السلطات الليبية في هذا التحقيق. كما تحث البعثة جميع الأطراف على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، والامتناع عن نشر أي معلومات لم يتم التحقق منها، أو تسييس الحادثة أثناء سير التحقيق، محذّرةً من أي أعمال أو خطابات تصعيدية من شأنها تأجيج التوترات داخل ليبيا أو جرّ البلاد إلى مواجهات إقليمية أو دولية أوسع؛ مؤكدة أن ليببا لا تحتمل، ولا ينبغي لها، أن تصبح ساحةً للصراعات الخارجية. وترى البعثة أن هذه الهجمات تعيد تسليط الضوء على الحاجة الملحة لتسريع الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات الوطنية الليبية وتعزيز قدرتها على صون سيادة البلاد وأمنها الوطني. وإذ تؤكد البعثة أنها ستواصل متابعة هذه التطورات الخطيرة عن كثب، فإنها تدعو جميع الجهات الفاعلة إلى التصرف بمسؤولية للحفاظ على استقرار البلاد والبناء على المكاسب التي تحققت بمشقة في العملية السياسية وصولاً إلى تسوية دائمة. — UNSMIL (@UNSMILibya) November 22, 2026