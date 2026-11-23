L’amministrazione Trump ha vietato a Megaspeed, l’azienda di Singapore al centro dello scandalo che ha coinvolto Nvidia, di acquistare chip avanzati per l’intelligenza artificiale. Lo riporta il New York Times, citando fonti informate sui fatti. Inoltre, il dipartimento del Commercio ha inserito Megaspeed nella cosiddetta ‘entity list‘, una sorta di ‘lista nera’ commerciale che impedisce alle aziende di esportare tecnologie statunitensi, come i chip di Nvidia, verso questa società senza aver prima ottenuto una specifica autorizzazione governativa.

Alice Huang partecipa a una cena organizzata da Jensen Huang in un ristorante a Taipei, Taiwan, il 22 maggio 2025 (TVBS via AP)

Megaspeed è attualmente oggetto di un’indagine penale da parte del dipartimento di Giustizia, con l’accusa di aver contrabbandato chip per l’intelligenza artificiale verso la Cina, in violazione della legge statunitense. L’azienda è stata fondata da Alice Huang, ritenuta dall’intelligence Usa una spia cinese, che aveva intrattenuto una relazione con l’amministratore delegato di Nvidia, Jensen Huang, che nel frattempo è stato reintegrato dopo che in precedenza aveva presentato le sue dimissioni.