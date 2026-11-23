L’imbarcazione chiamata MIRO G e lunga 169 metri si è arenata nei pressi di Cap de l’Homy, nel dipartimento delle Landes, vicino al villaggio di Lit-et-Mixe, poco prima dell’1 di venerdì 20 novembre. La nave cargo con bandiera maltese contiene 100 tonnellate di carburante ed è una minaccia per l’ambiente circostante, le autorità stanno cercando di evitare che si capovolga.