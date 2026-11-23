

Migliaia di persone hanno partecipato alla manifestazione nazionale organizzata dal sindacato FGTB (Fédération Générale du Travail de Belgique) e dalla CSC (Confederazione dei sindacati cristiani) a Bruxelles. La marcia è iniziata in tarda mattinata e pesanti tafferugli ai margini del corteo hanno richiesto l’intervento della polizia. La città è stata messa a ferro e fuoco dopo una guerriglia urbana causata da manifestanti incappucciati, continuano a bruciare le barricate.