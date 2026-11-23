L’attrice premio Oscar Cate Blanchett ha presenziato alla cerimonia annuale di accensione delle luci natalizie lungo gli Champs-Élysées. La star australiana, con australiana con cittadinanza statunitense, insieme al sindaco di Parigi Emmanuel Grégoire e ad altre personalità, ha guidato il conto alla rovescia prima che le luci si accendessero lungo il viale più famoso di Parigi, accompagnate dalla musica dei Feu! Chatterton. Circa 400 alberi sono stati illuminati con colori diversi. Turisti e residenti potranno ammirare lo spettacolo dalle 17:00 fino a mezzanotte nei giorni feriali e fino all’una di notte nei fine settimana. La vigilia di Natale e la vigilia di Capodanno gli Champs-Élysées rimarranno illuminati per tutta la notte.