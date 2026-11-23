La 31ª Parata dell’Orgoglio di Rio ha richiamato domenica migliaia di persone sulla spiaggia di Copacabana, dove i partecipanti hanno celebrato i diritti della comunità LGBT+ e chiesto maggiore rispetto e uguaglianza. Il tema di quest’anno, “Riconosciamo come legittime ogni forma di amore ed esistenza”, ha segnato il 15° anniversario del riconoscimento da parte della Corte Suprema brasiliana delle unioni tra persone dello stesso sesso come nuclei familiari. La folla si è radunata lungo il viale e sulla spiaggia, trasformando la zona in una grande festa all’aperto.