Le festività natalizie entrano ufficialmente alla Casa Bianca. La First Lady Melania Trump ha accolto il tradizionale albero di Natale, un abete concolor alto circa 5,5 metri, arrivato dalla Silent Night Evergreens di Endeavor, in Wisconsin. L’azienda agricola, di proprietà della famiglia Chapman, era stata selezionata a settembre dopo aver vinto il concorso nazionale organizzato dalla National Christmas Tree Association con un abete balsamico. L’albero scelto per la Casa Bianca sarà esposto nella Sala Blu per tutta la durata delle festività. Per la Silent Night Evergreens si tratta della quarta occasione in cui viene incaricata di fornire l’albero di Natale alla residenza presidenziale. L’azienda aveva già ottenuto il riconoscimento nel 1998, nel 2003 e nel 2017.