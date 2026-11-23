Il servizio di ambulanza del North West ha riferito che oltre 50 persone sono state medicate sul posto

Una persona è stata trasportata in ospedale dopo che, ieri sera, durante un concerto presso l’arena Co-op Live di Manchester, è stata rilasciata una “sostanza sconosciuta“. Lo riferisce l’emittente inglese Sky News. La polizia ha dichiarato lo stato di “incidente grave” poco dopo le 22.00, in seguito ad alcune segnalazioni riguardanti persone che, durante lo spettacolo del rapper statunitense Don Toliver, hanno accusato malori riconducibili a una sostanza non identificata.

La polizia della Greater Manchester ha comunicato che più di 12.000 spettatori sono stati evacuati in sicurezza dall’arena, la più grande del Paese. Sui social media sono apparse immagini che mostrano alcuni spettatori mentre tossiscono e si coprono la bocca, allontanandosi dalla struttura. Inizialmente, la polizia ha ipotizzato che potesse trattarsi di gas lacrimogeno, ma in seguito ha parlato genericamente di una “sostanza sconosciuta”. Il servizio di ambulanza del North West (North West Ambulance Service) ha riferito che oltre 50 persone – alcune delle quali presentavano irritazioni agli occhi e problemi respiratori – sono state medicate sul posto.