Scene di panico domenica sera a un concerto presso l’arena Co-op Live di Manchester, dove è stata rilasciata una “sostanza sconosciuta”. Alcune persone, durante lo spettacolo del rapper statunitense Don Toliver, hanno accusato malori riconducibili a una sostanza non identificata. La polizia della Greater Manchester ha comunicato che più di 12.000 spettatori sono stati evacuati in sicurezza dall’arena, la più grande del Paese. Inizialmente, la polizia ha ipotizzato che potesse trattarsi di gas lacrimogeno, ma in seguito ha parlato genericamente di una “sostanza sconosciuta”. Il servizio di ambulanza del North West (North West Ambulance Service) ha riferito che oltre 50 persone – alcune delle quali presentavano irritazioni agli occhi e problemi respiratori – sono state medicate sul posto.