Jensen Huang è tornato alla guida di Nvidia. Il consiglio di amministrazione del colosso americano dei semiconduttori ha votato all’unanimità il suo reintegro nei ruoli di presidente, amministratore delegato e membro del consiglio, con effetto immediato. Sui social è stato diffuso il video del suo rientro negli uffici dell’azienda, dove ad accoglierlo ha trovato l’entusiasmo dei dipendenti, tra applausi e un’ovazione. Visibilmente accolto dal calore dei lavoratori, Huang ha ringraziato il personale per quella che ha definito una seconda opportunità: “Grazie a tutti per la seconda opportunità. Questa volta sarò un Ceo migliore“.