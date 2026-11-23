In Turchia, polizia e squadre per la tutela degli animali sono alla ricerca di una leonessa avvistata domenica sera nel quartiere di Uskumrukoy, alla periferia settentrionale della parte europea di Istanbul. L’animale è stato successivamente ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Le autorità hanno individuato la zona in cui si trova la leonessa e stanno cercando di catturarla viva. Veterinari specializzati e squadre dotate di telecamere termiche partecipano alle ricerche, concentrate in un’area boschiva. Non è ancora chiara la provenienza dell’animale, che secondo alcune ricostruzioni dei media potrebbe essere fuggito da un’abitazione vicina. I residenti sono stati avvertiti dei rischi.

Sarıyer Uskumruköy Mahallesi’nde görülen aslanın yakalanmasına yönelik çalışmalara ilişkin basın açıklamamız…⤵️ https://t.co/SXb3zzOsHX — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) November 22, 2026