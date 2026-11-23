Botta e risposta tra Netanyahu ed Eisenkot sul dossier Teheran. “La minaccia proveniente dall’Iran è immediata“, ha affermato il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, aprendo la riunione del gruppo parlamentare del Likud dopo che il presidente di Yashar, Gadi Eisenkot, aveva affermato di “non vedere oggi una minaccia diretta e immediata per lo Stato di Israele che richieda un intervento prima della formazione di un governo”. Netanyahu ha accusato i suoi oppositori politici di “minimizzare” le minacce alla sicurezza di Israele per ragioni politiche e ha ribadito il suo appello per un governo di unità nazionale. “La nostra capacità di garantire l’esistenza dello Stato contro le grandi minacce che ci circondano dipende dalla nostra unità – ha affermato – chiunque derida o minimizzi queste minacce, quelle che ci circondano, immediate, difficili e gravi, lo fa per ragioni politiche”.

Ex capo Mossad: “Riprendere guerra appena ci sono le condizioni”

Israele deve riprendere guerra contro l’Iran “non appena tutte le condizioni lo consentiranno”, ha affermato l’ex direttore del Mossad David Barnea parlando alla alla conferenza Elent di Gerusalemme. “Un accordo diplomatico con il regime degli ayatollah non avrà mai successo”, ha aggiunto. “Dobbiamo agire rapidamente e con decisione per provocare la caduta di questo regime. Se ciò significa intraprendere un’altra guerra, è quello che dobbiamo fare”, ha dichiarato ancora.

Bennett: “Favorevole a governo con Likud con Eisenkot premier”

Il presidente di B’Yachad, Naftali Bennett, ha dichiarato a un gruppo di soldati alla Knesset di preferire nettamente un governo di unità nazionale con il Likud, con il presidente di Yashar, Gadi Eisenkot, come primo ministro, a una coalizione dipendente dai partiti arabi o ultraortodossi. Lo riporta il Times of Israel. Secondo Bennett, al momento ci sono tre possibili governi: uno basato sui partiti arabi, uno basato sui partiti ultraortodossi, oppure un governo di unità nazionale tra il blocco guidato da Eisenkot e il Likud, con una rotazione alla carica di primo ministro, “con Eisenkot che inizialmente ricopre tale ruolo”. Bennet avrebbe spiegato di preferire la terza opzione, ma senza chiarire chi ricoprirebbe la seconda posizione di rotazione.

Herzog: “Spregevole violenza estremisti contro innocenti in Cisgiordania”

“Non c’è spazio per ambiguità: la violenza perpetrata da estremisti ebrei contro persone e comunità innocenti in Cisgiordania, Giudea e Samaria, o in qualsiasi altro luogo, è spregevole e merita una ferma condanna“. È quanto ha affermato il presidente di Israele Isaac Herzog, intervenendo alla conferenza Elnet di Gerusalemme. Lo riporta il Times of Israel. “Un attacco non solo agli esseri umani, creati a immagine divina, ma anche al nostro modo di vivere etico, alla nostra storia come popolo e a Dio stesso”, ha aggiunto, “certamente non rappresenta Israele”. Il presidente ha infine assicurato alla platea di diplomatici e parlamentari stranieri che “le nostre forze dell’ordine stanno lavorando con impegno per estirpare questa terribile macchia morale e arrestare, indagare e perseguire tutti gli autori di atti di violenza con il massimo rigore previsto dalla legge, in linea con i nostri valori di ebrei, di israeliani e di esseri umani”.

La figlia dell’ex premier Olmert: “Arrestata da polizia senza motivo”

Dana Olmert, figlia dell’ex primo ministro israeliano Ehud Olmert, ha dichiarato di essere stata arrestata “con violenza dalla polizia di Ben-Gvir”. Secondo il suo racconto, sarebbe stata arrestata per aver aiutato un’amica che stava manifestando contro il deputato della Knesset Amir Ohana, esponente del Likud. “Non pensavo che sarei tornata a casa solo intorno alle 23, dopo aver trascorso lunghe ore in una cella di detenzione, ammanettata e picchiata. Gli agenti sono stati particolarmente violenti”, ha scritto in un post su Facebook, aggiungendo di aver presentato una denuncia al Dipartimento per le indagini interne della polizia contro l’agente che, secondo la sua versione, l’avrebbe aggredita e arrestata senza motivo.