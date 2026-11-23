La guerra economica che l’Iran sta affrontando è più difficile di un conflitto combattuto con i missili. Lo ha dichiarato lunedì il presidente Masoud Pezeshkian, intervenendo alla Conferenza annuale sui mercati finanziari a Teheran. “È una guerra silenziosa, molto più dura di una guerra in cui vengono lanciati missili o si causano distruzioni”, ha affermato, sottolineando le difficoltà economiche che il Paese deve affrontare.

Nel suo intervento Pezeshkian ha insistito sulla necessità di tutelare il settore industriale e produttivo, soprattutto nella distribuzione delle risorse energetiche. Il presidente ha chiesto che eventuali interruzioni delle forniture di gas ed elettricità non colpiscano per primi gli impianti produttivi: “Se non riusciamo a farcela, l’industria dovrebbe essere l’ultimo settore a subire tagli, non il primo a cui viene tagliata la fornitura di gas”. Pezeshkian ha quindi invitato i cittadini ad accettare possibili interruzioni temporanee dell’elettricità nelle abitazioni, pur di garantire la continuità delle attività industriali. “Se a casa mia la corrente verrà interrotta per un’ora o due, non si debba interrompere l’erogazione di energia alla produzione”, ha spiegato, avvertendo che l’obiettivo è evitare la perdita di posti di lavoro e il blocco dell’industria nazionale.