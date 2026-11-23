Il principe William avrebbe in mente un piano per riformare la monarchia del Regno Unito che priverebbe dei titoli reali il fratello Harry. A rivelare le intenzioni del futuro re d’Inghilterra è Tom Sykes, nel suo nuovo libro ‘Dukes of Hazzard.
La riforma principale, come si legge nelle anticipazioni pubblicate dal Daily Mail, entrerebbe in vigore dopo l’ascesa al trono di William e vedrebbe anche i figli di Harry, il principe Archie di sette anni e la principessa Lilibet di cinque, perdere i loro titoli reali e il prefisso ‘Sua Altezza Reale’. Un elemento centrale dei piani del Principe di Galles infatti sarebbe quello di garantire che i titoli reali siano più simili a “titoli professionali” che a un privilegio automatico di nascita e che quindi potrebbero essere limitati ai soli membri della famiglia reale che svolgono incarichi per conto della Corona.
La rottura tra Harry e la famiglia reale
I rapporti tra William e il fratello Harry sono ormai molto tesi da anni: da quando il duca del Sussex decise di lasciare il suo ruolo all’interno della famiglia reale e trasferirsi negli Stati Uniti con la moglie Meghan Markle e i figli. La coppia è da pochi mesi rientrata in Gran Bretagna, dopo aver trascorso sei anni all’estero. Per loro il rientro in patria non è stato dei più tranquilli: poche settimane fa infatti il padre di Meghan, Thomas Markle, è stato arrestato in Florida per accuse legate alla presunta detenzione di materiale pedopornografico.
Di recente Harry si è recato in visita a sorpresa in Ucraina, a Leopoli. Per la causa di Kiev, ha dichiarato il duca del Sussex, “sarei pronto ad arruolarmi di nuovo”.