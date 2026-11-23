Il principe William avrebbe in mente un piano per riformare la monarchia del Regno Unito che priverebbe dei titoli reali il fratello Harry. A rivelare le intenzioni del futuro re d’Inghilterra è Tom Sykes, nel suo nuovo libro ‘Dukes of Hazzard.

La riforma principale, come si legge nelle anticipazioni pubblicate dal Daily Mail, entrerebbe in vigore dopo l’ascesa al trono di William e vedrebbe anche i figli di Harry, il principe Archie di sette anni e la principessa Lilibet di cinque, perdere i loro titoli reali e il prefisso ‘Sua Altezza Reale’. Un elemento centrale dei piani del Principe di Galles infatti sarebbe quello di garantire che i titoli reali siano più simili a “titoli professionali” che a un privilegio automatico di nascita e che quindi potrebbero essere limitati ai soli membri della famiglia reale che svolgono incarichi per conto della Corona.

Britain’s Prince Harry and Meghan, Duke and Duchess of Sussex, arrive to attend the opening of the Lost Screen Memorial at the European Parliament in Brussels, Tuesday, Nov. 10, 2026.(AP Photo/Geert Vanden Wijngaert)

La rottura tra Harry e la famiglia reale

I rapporti tra William e il fratello Harry sono ormai molto tesi da anni: da quando il duca del Sussex decise di lasciare il suo ruolo all’interno della famiglia reale e trasferirsi negli Stati Uniti con la moglie Meghan Markle e i figli. La coppia è da pochi mesi rientrata in Gran Bretagna, dopo aver trascorso sei anni all’estero. Per loro il rientro in patria non è stato dei più tranquilli: poche settimane fa infatti il padre di Meghan, Thomas Markle, è stato arrestato in Florida per accuse legate alla presunta detenzione di materiale pedopornografico.

Di recente Harry si è recato in visita a sorpresa in Ucraina, a Leopoli. Per la causa di Kiev, ha dichiarato il duca del Sussex, “sarei pronto ad arruolarmi di nuovo”.