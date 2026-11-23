Il primo ministro nepalese Balendra Shah è stato accolto con una cerimonia ufficiale lunedì al Rashtrapati Bhavan (palazzo presidenziale) di Nuova Delhi, in occasione della sua prima visita di Stato in India da quando è entrato in carica a marzo. Il premier indiano Narendra Modi ha salutato Shah con una stretta di mano e un abbraccio, prima che i due leader si alzassero in piedi per ascoltare gli inni nazionali dei rispettivi paesi e assistere alla sfilata delle guardie d’onore. Shah è in visita per due giorni e con Modi discuterà delle relazioni bilaterali e di questioni regionali e internazionali di reciproco interesse.