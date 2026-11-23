Ogni anno migliaia di migranti spariscono nell’Atlantico in quelli che l’ONU definisce “naufragi invisibili“: gli Stati non collaborano per identificare i corpi, lasciando le famiglie in un doppio dramma fatto di lutto impossibile da elaborare e incertezza giuridica, ossia senza certificato di morte niente eredità, sussidi o documenti. Per rompere questo silenzio, l’investigatore della polizia scientifica brasiliana Alexandre Deitos ha collaborato con una giornalista per indagare su una “barca fantasma” con 9 cadaveri approdata in Brasile. Ignorati dalle istituzioni, sono andati in Mauritania a raccogliere il DNA dei parenti, riuscendo a identificare 6 vittime e dando finalmente pace e diritti alle loro famiglie dopo due anni di attesa