Nuova spettacolare attività eruttiva dal vulcano Kilauea, alle Hawaii. Nelle prime ore di lunedì mattina, fontane di lava rossa si sono riversate dal cratere, raggiungendo un’altezza massima di circa 200 metri dal livello del suolo. Le immagini trasmesse in diretta hanno mostrato getti incandescenti e colonne di fumo sollevarsi verso il cielo.

Il Kilauea, situato sulla Grande Isola delle Hawaii, è protagonista da oltre un anno di un’eruzione intermittente. A intervalli irregolari il vulcano torna a manifestare la propria attività, lanciando alte fontane di lava che attirano residenti e visitatori. Non è ancora chiaro quanto durerà l’attuale episodio eruttivo. Alcune delle precedenti manifestazioni sono proseguite per diversi giorni, mentre altre si sono esaurite nel giro di poche ore.