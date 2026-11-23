Gisèle Pelicot ha annunciato di voler agire per vie legali dopo che una casa editrice ha diffuso sue fotografie intime per promuovere un saggio. Il libro, inoltre, lascia intendere che sia stata complice delle violenze subite nel cosiddetto caso degli stupri di Mazan. Tra il 2011 e il 2020 l’ex marito, il pensionato francese Dominique Pelicot, ha ripetutamente drogato la donna permettendo a decine di sconosciuti incontrati online di abusare di lei mentre era priva di sensi. Il processo si è concluso con la condanna di tutti i 51 imputati, compreso il marito.

Gisèle Pelicot nella conferenza stampa davanti al tribunale di Avignone, dove è stata pronunciata la condanna al marito e ad altri 5o imputati per il caso degli stupri di Mazan (Foto AP/Lewis Joly)

“Ho lottato per riconquistare la mia dignità e la mia libertà. Non permetterò a nessuno di portarmele via”, ha dichiarato Gisèle Pelicot a Bfmtv, denunciando “una nuova forma di violenza” da parte dell’editore. “Sono profondamente sconvolta dal fatto che immagini della sfera più intima della mia vita vengano esibite e strumentalizzate a scopo commerciale“, ha aggiunto. “Mi rifiuto che la mia intimità diventi uno strumento pubblicitario”. Pelicot ha condannato anche i contenuti del libro, che “descrive scene di stupro che mi riguardano e propone una lettura della mia vita che trovo insopportabile. Mi rifiuto, soprattutto, che qualcuno riscriva la mia storia insinuando una mia complicità in ciò che ho subito”. “Oggi mi sento ancora una volta umiliata, esposta e ferita. Come se il processo non fosse già stato abbastanza duro”. I suoi legali hanno confermato che procederanno per vie legali.