L’uso massiccio e indiscriminato di armi esplosive e incendiarie da parte di Israele ha contaminato oltre il 99% di Gaza, rendendo tossiche l’aria, la terra e l’acqua. È l’allarme lanciato oggi da Oxfam con un nuovo report, realizzato in collaborazione con il Conflict and Environment Observatory (CEOBS). Il dossier fotografa le drammatiche conseguenze generate da oltre 3 anni di conflitto sul piano ambientale e sanitario, evidenziando gli enormi rischi a cui sono esposti quasi due milioni di sfollati. “Il genocidio commesso da Israele a Gaza ha causato un disastro ambientale senza precedenti”, spiega Paolo Pezzati, portavoce per le crisi umanitarie di Oxfam Italia. “L’offensiva militare ha coinvolto direttamente oltre il 78% del territorio di Gaza, lasciando dietro di sé residui di metalli pesanti, esplosivi, diossina, contaminanti biologici e amianto presente negli edifici rasi al suolo. Il rischio in questo momento riguarda praticamente tutta la Striscia. Si tratta di un crimine di guerra, che costituisce una grave violazione del diritto internazionale umanitario: la popolazione è esposta a sostanze tossiche attraverso il cibo, l’acqua e il contatto diretto con terreni e macerie. Senza un intervento immediato di bonifica ambientale, le conseguenze potrebbero essere gravissime e protrarsi per generazioni”.

Attraverso l’analisi di immagini satellitari, dati di telerilevamento, studi scientifici – oltre al confronto con altri scenari di guerra – il rapporto dimostra che esistono tutti gli elementi per accertare la gravità e la diffusione del disastro ambientale in corso. Tuttavia, le restrizioni all’ingresso di esperti e strumenti di monitoraggio impediscono ancora una valutazione completa, ostacolando gli interventi necessari a fronteggiare l’emergenza. A rendere ancora più complessa qualsiasi operazione di bonifica è poi l’enorme quantità di detriti accumulati. Le operazioni militari israeliane hanno infatti prodotto oltre 61 milioni di tonnellate di macerie, trasformando case, quartieri e infrastrutture in un immenso deposito di materiali potenzialmente pericolosi. Basti pensare che in meno di due anni sono state impiegate oltre 200.000 tonnellate di esplosivi, liberando un’energia pari a 13 bombe nucleari usate a Hiroshima. Sono 5 le aree dove si registra il livello più alto di contaminazione, causato dall’impatto combinato dei bombardamenti e del crollo di infrastrutture e abitazioni: Gaza City, Khan Younis, Rafah, Jabalia e l’area che costeggia l’asse viario di Salah al-Din.

In questo scenario – afferma Oxfam – è quindi indispensabile che la comunità internazionale riconosca la bonifica ambientale di Gaza come una priorità assoluta, portandola avanti di pari passo con la ricostruzione. “Una valutazione indipendente dei danni ambientali e un programma di bonifica adeguatamente finanziato devono costituire parte integrante del piano di ripresa di Gaza. – conclude Pezzati – Allo stesso tempo è indispensabile, che Israele garantisca un accesso immediato e senza restrizioni agli aiuti umanitari, agli esperti incaricati delle valutazioni ambientali e alle attrezzature necessarie per le operazioni di risanamento”.