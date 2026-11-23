Domenica la Corea del Nord ha organizzato un evento insolito in cui il suo leader Kim Jong Un ha salutato gli ambasciatori stranieri. I media statali hanno mostrato lunedì il video dell’evento: le immagini mostrano gli ambasciatori di dieci paesi – dalla Svezia al Brasile, oltre a diversi paesi asiatici – mentre entrano nella sede del Comitato Centrale del Partito dei Lavoratori, il partito al potere in Corea del Nord, dove Kim tiene spesso le sue riunioni. Molti paesi che intrattengono relazioni diplomatiche con la Corea del Nord incaricano i propri ambasciatori a Pechino di essere accreditati a Pyongyang e non mantengono ambasciate in loco.