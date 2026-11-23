Il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, ha denunciato la situazione di crescente precarietà in Cisgiordania, soffermandosi sulle aggressioni compiute da alcune fazioni di coloni israeliani. Le sue dichiarazioni sono arrivate a Roma, dove ha ricevuto la Colomba d’Oro internazionale nell’ambito della 42ª edizione del Premio Colombe d’Oro per la Pace. La cerimonia si è svolta nell’Aula Magna della Sapienza.

Rispondendo a una domanda sulle recenti incursioni nei territori palestinesi, Pizzaballa ha descritto una situazione di “totale assenza della legge“, con “aggressioni continue di alcune fazioni di coloni”. Il patriarca ha ricordato anche la condanna di questi episodi da parte del primo ministro israeliano attualmente incaricato Gadi Eisenkot e ha auspicato che possa essere ripristinato il rispetto della legalità. Nel ricevere il riconoscimento, il cardinale ha voluto allargare il significato del premio oltre la propria persona, indicandolo come un tributo a quanti continuano a impegnarsi per la pace nei territori colpiti dalla guerra. “È il momento della società civile“, ha affermato, sottolineando come le istituzioni abbiano mostrato la propria debolezza nella gestione del conflitto, mentre molte persone continuano a lavorare per aiutare gli altri e costruire percorsi di pace.