Circa 5.000 droni hanno illuminato il cielo notturno sopra la contea di Wushan, a Chongqing, nel sud-ovest della Cina, in occasione del Festival internazionale delle foglie rosse delle Tre Gole del Yangtze di Chongqing e della settima edizione della Settimana del cinema d’arte “Wushan Goddess Cup”. Ispirato alle caratteristiche foglie rosse di Wushan, lo spettacolo si è articolato in 12 scene coreografate, intrecciando l’esperienza panoramica della contea – “acqua, terra e aria” – per creare un percorso immersivo tra le foglie rosse, ricco di splendore ecologico, vitalità sportiva e calore umano.