L’Ucraina ha sferrato un attacco contro una nave da guerra russa ormeggiata in un porto in Libia. Lo ha dichiarato lunedì il presidente Volodymyr Zelensky, affermando che, nel corso di un’operazione a sorpresa avvenuta il giorno precedente, alcuni droni marini hanno affondato l’unità navale. Secondo quanto riferito da Zelensky, le forze ucraine hanno impiegato sette droni marini di produzione nazionale per colpire la corvetta della marina russa nel Mediterraneo. Il leader ucraino ha precisato, in un post su X, che si trattava di una delle unità più recenti della flotta russa, entrata in servizio un anno dopo l’inizio dell’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca nel 2022.