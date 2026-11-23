Decine di migliaia di persone sono scese in piazza lunedì a Bruxelles per protestare contro le misure di austerità previste dal governo belga. Durante le manifestazioni sono scoppiati incendi e la polizia è intervenuta con gli idranti per spegnere le fiamme, mentre la mobilitazione proseguiva nella capitale. La preoccupazione è che i tagli finiscano per gravare soprattutto sui cittadini, già alle prese con la perdita di potere d’acquisto, l’aumento dei costi del carburante e del riscaldamento e l’inflazione. Le proteste arrivano in una fase di stallo per l’esecutivo, impegnato a trovare un’intesa sul bilancio del prossimo anno. Il nodo riguarda un piano di risparmi da 10 miliardi di euro, sul quale la coalizione di governo non è ancora riuscita a raggiungere un accordo. Proprio lunedì il primo ministro Bart De Wever ha incontrato il re Filippo per aggiornarlo sull’andamento dei negoziati. Tre settimane fa il premier si era già recato dal sovrano per presentare le proprie dimissioni, dopo le difficoltà della maggioranza nel definire il bilancio. Il re aveva però respinto la richiesta, invitandolo a proseguire le trattative per evitare il ricorso a nuove elezioni parlamentari.