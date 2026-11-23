Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov si è rifiutato di commentare l’attacco ucraino contro una corvetta della marina russa nella base navale di Bengasi, in Libia. Peskov ha affermato che Mosca ha “preso atto” delle dichiarazioni del presidente Zelensky e che il Ministero della Difesa russo fornirà ulteriori informazioni “se lo riterrà opportuno”. Il portavoce della presidenza russa ha aggiunto: “Ogni giorno, le nostre truppe continuano a condurre attacchi complessi e su larga scala contro le infrastrutture militari in Ucraina. Questi attacchi hanno conseguenze molto dolorose per il regime di Kiev”. Domenica l’Ucraina ha attaccato una nave da guerra russa ormeggiata in un porto libico e oggi Volodymyr Zelenskyy ha affermato che dei droni sottomarini hanno affondato la nave della marina militare in un attacco a sorpresa.