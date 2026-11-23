Oltre 450 scuole in tutta la Germania hanno ricevuto lunedì mattina email contenenti minacce di attentati dinamitardi, come avvenuto anche in Italia nelle scorse settimane. Come riporta Bild, il messaggio, identico per tutti gli istituti, aveva come oggetto “La morte ti aspetta”. La polizia di Friburgo ha confermato che numerose segnalazioni di presunte minacce sono arrivate anche attraverso il numero di emergenza. “Secondo le informazioni attualmente disponibili, le minacce sono state inviate via email a oltre 450 scuole in tutto il Paese“, ha comunicato la polizia, precisando che sono in corso accertamenti per identificare i responsabili. Le autorità hanno avviato indagini per il reato di turbamento della tranquillità pubblica mediante minaccia di reati. Al momento, secondo la polizia della Turingia, gli investigatori “non ritengono che le minacce di attentati siano credibili”. Agli istituti è stato raccomandato di non procedere all’evacuazione. Alcune scuole, tuttavia, hanno già mandato gli studenti a casa in via precauzionale. In questi casi sono state inviate pattuglie di polizia. Bild ha ricordato gli episodi analoghi che si sono verificati a inizio novembre in Italia. In precedenza, anche il traffico aereo europeo era stato interessato da allarmi bomba.

Polizeipräsidium #Freiburg: Derzeit kommt es zu vermehrten Bombendrohungen an versch. Schulen in Baden-Württemberg. +++Nach eingehender Prüfungen besteht derzeit keine konkrete Gefahr für die Bevölkerung+++ Wir informieren Sie auf unseren Kanälen über den weiteren Sachstand! https://t.co/tV7oTLwNd0 — Polizei Freiburg (@PolizeiFR) November 23, 2026

Le segnalazioni di minacce bomba hanno interessato istituti scolastici in numerose regioni tedesche. In Sassonia-Anhalt sono state coinvolte circa 260 scuole, mentre in Schleswig-Holstein le email menzionavano una cinquantina di istituti. A Berlino le scuole interessate sono più di dieci. In Turingia le segnalazioni riguardano diverse città, tra cui Jena, Erfurt, Muehlhausen, Nordhausen e Gotha. Nello Schleswig-Holstein, in alcuni istituti le lezioni sono state interrotte in via precauzionale e studenti e insegnanti hanno temporaneamente lasciato gli edifici. In Meclemburgo-Pomerania Anteriore, il ministero dell’Istruzione ha annunciato l’invio di una comunicazione scritta alle famiglie. In Sassonia, invece, non sono state disposte evacuazioni né perquisizioni nelle scuole coinvolte. Minacce analoghe sono state segnalate anche in Danimarca: secondo i media locali, entro la tarda mattinata dieci dei dodici distretti di polizia del Paese hanno ricevuto denunce relative a email con minacce di attentati dinamitardi.

Danimarca, per le autorità minacce prive di fondamento

Una serie di allarmi bomba è giunto via e-mail in decine di scuole della Danimarca, e il numero continua ad aumentare. Lo riportano i media danesi. La polizia ha affermato di ritenere le minacce “prive di fondamento“. “Se avete scoperto oggetti o persone sospette nelle scuole, vi preghiamo di contattarci. Se si tratta ‘solo’ dell’e-mail, non abbiamo bisogno di ulteriori segnalazioni. Stiamo indagando sulla minaccia rivolta a ciascuna scuola singolarmente”, hanno reso noto le forze dell’ordine in un comunicato.