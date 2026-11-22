Tre persone uccise e una ferita durante un baby shower in Ohio. La sparatoria è avvenuta a Parma, circa 16 chilometri a sud di Cleveland. Secondo le prime ricostruzioni delle autorità, all’origine dell’episodio potrebbe esserci stata una lite in ambito familiare. La polizia ha arrestato un uomo di 29 anni, che al momento non è stato formalmente incriminato. Gli investigatori stanno cercando di chiarire se sia stato lui a sparare oppure se abbia agito per legittima difesa. Tra le persone uccise c’è anche un ragazzo di 19 anni, indicato dalle autorità come un secondo sospettato della sparatoria, una diciassettenne e un 45enne. Quest’ultimo era il padre della donna per la quale era stata organizzata la festa. La futura madre non è rimasta ferita. La quarta persona coinvolta è una donna di 39 anni, colpita a una gamba.