All’aeroporto di Seattle, negli Usa, ieri alcuni agenti dell’Ice a volto coperto hanno fermato due persone sul pontile d’imbarco, proprio mentre i passeggeri stavano salendo a bordo. L’episodio ha creato una situazione definita dalla compagnia aerea “angosciante” per i passeggeri e il personale, causando inoltre il ritardo di un volo diretto a Los Angeles. Un video dell’accaduto mostra gli agenti mentre trascinano via almeno una persona all’aeroporto internazionale di Seattle-Tacoma, tra le grida di una donna che afferma che le stanno portando via la figlia, precisando che quest’ultima è in possesso di un permesso di lavoro.

On November 21, 2026, at approximately 8:05 a.m. PST, ICE officers conducted a targeted enforcement operation to arrest Ricardo Larrondo Mendoza, an illegal alien from Mexico who overstayed his visa in violation of our nation’s laws. During the arrest other travelers began to obstruct and assault our law enforcement officers—a federal crime and a felony. One passenger hurled hot coffee on the officers. Other passengers began obstructing federal officers. The individual who threw the hot coffee was identified as Sofia Hernandez Mejia, an illegal alien from Mexico and visa overstay. She was subsequently arrested as well. She will be charged with assaulting a federal officer. Assaulting and obstructing law enforcement is a crime and a felony. Secretary Mullin has been clear: anyone who assaults or obstructs law enforcement will be prosecuted to the fullest extent of the fullest extent of the law. Our brave law enforcement is facing more than a 1,600% increase in assaults, 3,300% increase in vehicular attacks, and an 8,000% increase in death threats against them. This violence must end. — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) November 22, 2026

L’agenzia Ice (Immigration and customs enforcement) ha dichiarato in un comunicato che i propri agenti hanno condotto un’operazione mirata per arrestare Ricardo Larrondo Mendoza, un migrante messicano che “si è trattenuto negli Stati Uniti oltre la scadenza del proprio visto, violando le leggi del Paese”. Secondo la nota dell’Ice, durante la colluttazione, un’altra passeggera — identificata come Sofia Hernandez Mejia, anch’ella messicana e presente negli Stati Uniti illegalmente per aver superato i termini del proprio visto — ha “lanciato caffè bollente contro gli agenti”. La donna rischia ora un’accusa per aggressione a un funzionario federale. Alaska Airlines ha reso noto che gli agenti dell’Ice non avevano fornito alcun preavviso dell’operazione, avvenuta durante un fine settimana di intenso traffico aereo, a ridosso della festività del Giorno del Ringraziamento.

Dottoranda di Princeton arrestata a Washington

L’Ice ha arrestato una dottoranda dell’Università di Princeton presso l’aeroporto nazionale Ronald Reagan di Washington, mentre si preparava a fare ritorno nel New Jersey dopo aver presentato la sua ricerca a una conferenza. A riferirlo è stato il suo supervisore accademico, secondo quanto riporta Nbc News. Eva Yi Xie – una studentessa cinese di 24 anni al terzo anno di dottorato in neuroscienze – ha una richiesta di asilo in sospeso da 10 anni, da quando cioè la sua famiglia si è trasferita negli Stati Uniti, quando lei aveva 14 anni, a detta del suo avvocato, Kerry Doyle. Il Dipartimento per la sicurezza interna (Department of homeland security) ha sostenuto che Xie si trovasse nel Paese illegalmente; una tesi contestata dal legale, secondo cui la giovane possedeva invece l’autorizzazione a risiedere, lavorare e studiare negli Stati Uniti in attesa della risoluzione del suo caso. Xie è stata portata presso il Caroline Detention Facility a Bowling Green, in Virginia, secondo quanto emerso da una ricerca sui detenuti effettuata sul sito web dell’Ice.