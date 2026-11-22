Il servizio di sicurezza ucraino (Sbu)avrebbe sferrato un attacco a lungo raggio contro una nave da guerra russa in Libia. È quanto riferisce una fonte ben informata al giornalista di Axios Barak Ravid. La nave aveva attraccato alla base navale di Bengasi, in Libia, per rifornirsi di carburante e provviste nell’ambito di un accordo di cooperazione tra la Russia e il governo libico con sede nella parte orientale del Paese, secondo quanto si legge nel comunicato delle autorità locali. È stata avviata un’indagine congiunta con la Russia per “fare luce sulle circostanze dell’attacco, sulla sua origine e su chi ne sia responsabile”, si legge nel comunicato. Nessun gruppo ha finora rivendicato la responsabilità dell’attacco.
Ucraina, nave russa in Libia colpita da attacco dell’esercito di Kiev
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Nessun gruppo ha finora rivendicato la responsabilità dell’azione