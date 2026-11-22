(LaPresse) Ha nuotato per circa 15 chilometri in uno dei tratti di mare più pericolosi del mondo, mentre nelle vicinanze le petroliere venivano attaccate e prendevano fuoco. È la sfida affrontata da Lewis Pugh, nuotatore di resistenza britannico e ‘Patron of the Oceans’ delle Nazioni Unite, che ha attraversato alcune zone dello Stretto di Hormuz per richiamare l’attenzione sulle conseguenze della guerra con l’Iran per l’ambiente e la fauna marina.

L’impresa è durata tre giorni ed è stata suddivisa in diverse tappe, per un totale di circa sei ore e mezza in acqua. Partito dalla penisola di Musandam, all’estremità meridionale dello stretto, Pugh ha concluso il percorso aggirando Capo Hormuz. Indossava soltanto costume da bagno, occhialini e cuffia con il logo delle Nazioni Unite. Il pericolo si è manifestato quasi subito: pochi minuti dopo essersi immerso, lunedì, il nuotatore ha sentito due forti esplosioni e ha visto una petroliera colpita a circa quattro chilometri di distanza. La traversata è stata interrotta e ripresa più volte. Il secondo giorno Pugh ha assistito anche all’attacco contro una nave cisterna per il trasporto di gas, con fiamme e sostanze chimiche che hanno raggiunto l’acqua.

La preoccupazione principale riguarda le conseguenze ambientali degli attacchi. Le fuoriuscite di petrolio dalle decine di petroliere danneggiate dall’inizio del conflitto potrebbero compromettere a lungo la fauna marina, le coste, le barriere coralline e le foreste di mangrovie. Durante il viaggio Pugh ha raccontato di aver avvistato delfini, tartarughe e falchi pescatori, segni della ricchezza naturale di un’area che rischia di subire danni per anni, se non decenni.

Pugh, 56 anni, da quasi quarant’anni affronta sfide in mari e fiumi di tutto il mondo per sensibilizzare sui cambiamenti climatici, l’inquinamento e la perdita di biodiversità. È stato il primo atleta ad attraversare a nuoto il Polo Nord e a completare una traversata a lunga distanza in tutti gli oceani. Nel 2023 ha percorso a nuoto tutte le 315 miglia del fiume Hudson, negli Stati Uniti, per promuovere la tutela dei corsi d’acqua. Secondo la sua fondazione, le sue iniziative hanno contribuito a ottenere accordi per proteggere oltre 3,5 milioni di chilometri quadrati di oceano vulnerabile.