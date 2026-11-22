(LaPresse) La televisione di Stato iraniana ha diffuso le immagini della presentazione di un nuovo lanciamissili della Guardia Rivoluzionaria, mostrando alcuni dei principali vertici militari all’interno di un complesso sotterraneo. Il sistema, secondo quanto dichiarato, è in grado di trasportare e lanciare contemporaneamente due missili a propellente liquido. Alla visita hanno partecipato il generale di brigata Ahmad Vahidi, a capo della Guardia Rivoluzionaria, e il generale Seyed Majid Mousavi, comandante della Forza Aerospaziale.

Secondo la televisione di Stato, il nuovo lanciamissili si distingue da quello già utilizzato il 7 aprile, capace di sparare due missili a propellente solido contro obiettivi americani e israeliani. Il sistema appena presentato è invece progettato per missili a propellente liquido. L’emittente ha riferito che questi ordigni possono essere lanciati verticalmente e che la loro velocità può essere controllata durante il volo. Una caratteristica che, secondo il servizio, potrebbe contribuire a ingannare i sistemi di difesa aerea.