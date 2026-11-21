“La guerra si sta estendendo alle nostre regioni limitrofe“. Ad affermarlo è il primo ministro della Finlandia Petteri Orpo, dopo che un drone ha colpito una nave mercantile russa a ovest di Suursaari, nella parte orientale del Golfo di Finlandia e in acque internazionali. Secondo Mosca, stava navigando verso Kaliningrad, exclave russa tra Polonia e Lituania. Nonostante il governatore della regione di Leningrado, Alexander Drozdenko, abbia assicurato che l’equipaggio sia stato evacuato e la situazione sia “sotto controllo”, i media finlandesi riferiscono che la nave cargo è in fiamme e alla deriva nelle acque finlandesi.

La polizia estone ha identificato l’imbarcazione come la ‘Sparta II’, in rotta da San Pietroburgo a Kaliningrad, colpita a circa 11 miglia nautiche a nord dell’isola di Vaindloo. Per il sito Open Sanctions si tratta di una nave soggetta a sanzioni statunitensi che, con tutta probabilità, trasportava armi. Pochi quindi i dubbi su chi abbia sferrato l’attacco, anche se finora non c’è stata alcuna rivendicazione.

“L’Ucraina ha il diritto di difendersi dall’aggressore”, si è limitato a commentare Orpo. Ilja Iljin, del comando centrale della Guardia di frontiera finlandese, ha invece apertamente parlato di un attacco sferrato da droni di Kiev. Qualche ora dopo la Finlandia è tornata a lanciare un allarme, questa volta per la sospetta violazione del proprio spazio aereo da parte di un elicottero russo. Il velivolo si è spinto fino a 4 chilometri in profondità nello spazio aereo finlandese, al largo della città di Loviisa. Il ministro della Difesa Antti Häkkänen ha spiegato che la sospetta violazione dello spazio aereo potrebbe essere collegata alle operazioni di soccorso o di ricerca della nave cargo colpita.

Gli attacchi russi delle scorse ore contro l’Ucraina

Mosca ha invece rivendicato un attacco nelle acque del Mar Nero, a sud della città di Odessa, contro “una nave mercantile che trasportava carichi a duplice uso destinati a rifornire le forze armate” di Kiev. E non si sono fermati gli attacchi russi contro le città ucraine. Uno di questi ha preso di mira Kryvyi Rih, la città natale del presidente Volodymyr Zelensky, uccidendo due persone: una ragazza di 20 anni, operatrice sanitaria del pronto soccorso, e un bambino di 7 anni. I due stavano giocando in un parco. “La Russia sta combattendo contro la vita, e non ci può essere nessuna giustificazione per questo“, è stato il commento di Zelensky che, durante la visita a Kiev del ministro della Difesa del Regno Unito Wes Streeting, ha rivendicato gli attacchi al Ponte di Kerch, collegamento tra la Russia e la Crimea illegalmente annessa. “È una risposta equa, Putin ha attaccato i ponti ucraini 109 volte”, ha aggiunto il leader ucraino, “non il numero di missili, ma il numero di attacchi. Questo è importante, ecco perché la nostra risposta è assolutamente giustificata”.