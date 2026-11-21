Home > Esteri > Carlo III e Camilla protagonisti della serata del Royal Variety Performance – Le foto

La Royal Albert Hall di Londra ha ospitato il tradizionale Royal Variety Performance, appuntamento al quale hanno preso parte Re Carlo III e la Regina Camilla.

Lo spettacolo, presentato dal comico Jason Manford, ha riunito sul palco artisti di fama internazionale, tra cui il tenore Andrea Bocelli, il cantautore James Blunt e la cantante e attrice Idina Menzel.

Prima dell’inizio dell’evento, i sovrani hanno avuto l’opportunità di incontrare alcuni dei protagonisti della serata. Il gala mantiene inoltre la sua vocazione benefica, sostenendo la Royal Variety Charity, l’organizzazione che fornisce assistenza ai lavoratori del mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento.