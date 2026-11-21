L’ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro è stato ricoverato in terapia intensiva con una diagnosi di addome acuto ostruttivo. Lo riportano i media locali, citando il bollettino dell’ospedale DF Star di Brasilia diffuso nelle prime ore del pomeriggio.

Secondo l’équipe medica che lo segue, l’ex presidente è stabile, ma al momento non è possibile prevedere quando verrà dimesso. “Sono state avviate misure cliniche, tra cui l’idratazione, il mantenimento del digiuno per via orale con supporto nutrizionale e l’inserimento di un sondino gastrico. Al momento il paziente è clinicamente stabile, cosciente, orientato e respira autonomamente”, fanno sapere dalla struttura ospedaliera.