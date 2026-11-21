Le agenzie di sicurezza Usa stanno avvertendo le compagnie aeree commerciali, le compagnie cargo aeree e gli aeroporti di tutto il Paese riguardo ai recenti messaggi pubblici di terroristi che invocano attacchi simili al tentativo di dirottamento di settembre da parte del pilota di un volo Flydubai diretto a Tel Aviv. Lo riporta la Cnn secondo cui affiliati ad Al Qaeda e i sostenitori del gruppo terroristico “hanno diffuso molteplici messaggi lodando il tentato dirottamento e incoraggiando attacchi simili contro presunti interessi statunitensi, israeliani ed ebraici”.

Nuovo attacco hacker alla Fbi

Un nuovo attacco hacker avrebbe colpito l’Fbi. Lo riporta la Cnn. Secondo quanto riportato dal media Usa “l’Fbi sta indagando su una apparente violazione del proprio database nazionale di informazioni criminali che funge da salvezza tra le forze dell’ordine federali, statali e locali, hanno detto due persone informate sull’indagine. L’intrusione del National Crime Information Center da parte di presunti hacker è la seconda violazione di questo tipo negli ultimi mesi”