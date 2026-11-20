A dieci anni dal referendum con cui i cittadini britannici hanno scelto di uscire dall’Unione Europea, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa incontrano a Bruxelles il Primo Ministro Andy Burnham. Al centro del vertice c’è la volontà di rafforzare ulteriormente il dialogo e, potenzialmente, di aprire la strada a un futuro riavvicinamento tra le parti.