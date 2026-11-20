Nuova ondata di attacchi russi sull’Ucraina, con missili balistici, missili da crociera e droni. A Kiev il bilancio provvisorio è di tre morti e quindici feriti, mentre nella notte sono stati danneggiati diversi ponti e infrastrutture critiche della capitale. Colpito anche un ospedale a Kharkiv, dove quattro persone sono rimaste ferite.
Le offensive arrivano a poche ore dal vertice di Berlino della Coalizione dei Volenterosi, al quale ha partecipato in presenza anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ribadendo il sostegno italiano a Kiev e la necessità di un mandato chiaro per il gruppo europeo incaricato di seguire i negoziati. Al termine dell’incontro, l’inviato americano Steve Witkoff ha parlato di discussioni “franche e produttive”, assicurando che Washington continuerà a lavorare con gli alleati per una pace duratura. Intanto Donald Trump, intervenuto telefonicamente durante il vertice, ha sostenuto che Vladimir Putin “vuole la fine della guerra” e “si sta stancando di questa situazione”.
Punti chiave
- Tusk aggiornato su violazione spazio aereo Polonia
- In Polonia scatta allarme per violazione spazio aereo, poi allerta rientra
- Droni su regione Leopoli, Polonia fa decollare jet
- Trump agli europei: "Putin vuole la fine della guerra"
- Witkoff: "Con europei colloqui franchi e produttivi serio impegno per pace"
- Kiev sotto attacco, tre morti e 15 feriti
- Sindaco Kiev: "Attacco in corso su città, colpiti tre ponti"
- Drone colpisce ospedale a Kharkiv, quattro feriti
Il primo ministro della Polonia, Donald Tusk, ha riferito di essere stato aggiornato dal ministro dell’Interno Marcin Kierwinski e dal vicepremier Wladyslaw Kosiniak-Kamysz sulla “situazione della sicurezza nella contea di Bilgoraj”, nella regione di Lublino, “a seguito della violazione dello spazio aereo polacco”. “Al momento non vi è alcuna minaccia aerea. I servizi competenti sono sul posto”, ha aggiunto Tusk. Il ministro Kierwinski ha affermato che “c’è stata una violazione dello spazio aereo polacco” e ha riferito di essere “in costante contatto” con il Centro governativo per la sicurezza (Rcb), la polizia e i vigili del fuoco. “Al momento non vi è alcuna minaccia dall’alto. I servizi di emergenza sono sul posto”, ha precisato. Nel contesto degli attacchi russi delle scorse ore sull’Ucraina, un allarme è stato diramato in Polonia per diverse contee di due regioni, quella di Lublino e quella della Precarpazia a seguito di quella che il Comando Operativo dell’esercito polacco aveva inizialmente definito una “sospetta violazione” dello spazio aereo, ma l’allerta è poi stata revocata.
Un allarme è stato diramato in Polonia per diverse contee di due regioni, quella di Lublino e quella della Precarpazia per “pericolo di attacco aereo” a seguito di una “sospetta violazione dello spazio aereo” nel contesto degli attacchi russi delle scorse ore sull’Ucraina, ma l’allerta è poi rientrata. “Attenzione! Pericolo di attacco aereo. Cercate un luogo sicuro. Seguite le istruzioni delle autorità. Attendete ulteriori aggiornamenti”, aveva comunicato il Centro governativo per la sicurezza (Rcb), che ha successivamente fornito un aggiornamento informando che “l’allerta per un attacco aereo è stata revocata” e “non c’è alcun pericolo in Polonia”. Della sospetta violazione dello spazio aereo ha riferito il Comando Operativo dell’esercito della Polonia: “A seguito del sospetto di violazione dello spazio aereo della Repubblica di Polonia da parte di oggetti volanti non identificati, sono state trasmesse al Centro di Sicurezza del Governo informazioni relative a una minaccia aerea. È in corso una verifica volta a confermare i dati registrati dai sistemi radar e, se necessario, ad adottare misure volte a contrastare la potenziale minaccia”, aveva riferito in un primo momento. E successivamente ha informato che “si sono concluse le operazioni dell’aviazione militare nello spazio aereo polacco legate agli attacchi della Federazione Russa con l’impiego di mezzi di attacco aereo contro obiettivi in Ucraina”.
L’esercito polacco ha riferito che “sul luogo del possibile impatto dell’oggetto è stata inviata la Squadra di Ricerca e Soccorso a Terra (NZPR) delle Forze di Difesa Territoriale” per “verificare il segnale radar registrato e le segnalazioni della popolazione locale, nonché determinare la natura del potenziale oggetto”. “Chiediamo ai residenti, qualora dovessero trovare oggetti che potrebbero essere i resti dell’oggetto, di non avvicinarsi, non toccarli e non tentare di spostarli”, ha aggiunto il comando operativo delle forze armate polacche.
Nell’ambito degli attacchi delle ultime ore sull’Ucraina, la Russia ha colpito diverse regioni con missili balistici, missili da crociera e droni a reazione: oltre a quella di Kiev, anche quelle di Kharkiv e Leopoli, nonché Vinnytsia. Lo riferisce Rbc-Ukraine, aggiungendo che a Leopoli i sistemi di difesa aerea sono stati attivati più volte e, a seguito di un attacco con droni intorno alle 4:30 del mattino, la Polonia ha fatto decollare aerei militari e ha aumentato il livello di allerta della propria difesa aerea. Intorno alle 6:55 del mattino, a Leopoli si sono udite delle esplosioni durante un attacco e i residenti sono stati esortati a rimanere nei rifugi fino alla revoca dell’allarme aereo.
“Putin vuole la fine della guerra, vuole che si giunga a un accordo, si sta stancando di questa situazione”. È quanto ha detto il presidente Usa, Donald Trump, collegandosi ieri con la riunione della Coalizione dei Volenterosi a Berlino mentre si trovava a bordo dell’Air Force One di ritorno dalla Cina, dove aveva partecipato al trilaterale con il presidente russo Vladimir Putin e quello cinese Xi Jinping. Lo riporta Axios, citando quanto riferito da alcuni presenti nella sala. Trump ha chiamato i suoi inviati Steve Witkoff e Jared Kushner, che stavano partecipando alla riunione.
“Su indicazione del presidente Usa Donald Trump, Jared Kushner e io ci siamo riuniti con i nostri alleati europei a Berlino per un incontro della Coalizione dei Volenterosi. Le discussioni sono state franche e produttive”. Lo scrive su X l’inviato Usa Steve Witkoff, che ieri insieme all’altro inviato Jared Kushner ha partecipato alla riunione di Berlino della cosiddetta Coalizione dei Volenterosi per l’Ucraina. “Il presidente Trump è determinato a porre fine a questa orribile guerra e noi siamo risoluti a farlo in modo da preservare pienamente la sicurezza e la sovranità dell’Ucraina e impedire il ripetersi del conflitto. Il nostro obiettivo a Berlino era quello di interagire direttamente con i nostri partner europei, scambiare punti di vista e discutere la strada da seguire. Abbiamo avuto discussioni concrete e sincere e apprezziamo la serietà e l’impegno dimostrati da tutti i partecipanti”, ha aggiunto Witkoff. L’inviato Usa ha sottolineato che “c’è ancora molto lavoro da fare e continueremo questi sforzi in stretta collaborazione con i nostri alleati, mentre lavoriamo per raggiungere una pace duratura”. Ha poi concluso ringraziando Trump per la sua “costante leadership” e il suo “impegno incrollabile nel porre fine a questa guerra”.
Tre persone sono rimaste uccise e quindici ferite in un attacco missilistico condotto dalle truppe russe a Kiev.Come riportato da Ukrinform, la notizia è stata diffusa dalla KMVA su Telegram .”Purtroppo, tre persone sono morte a seguito dell’attacco nemico alla capitale”, si legge nel rapporto.Successivamente, il sindaco Vitali Klitschko ha riferito di 15 feriti.”Al momento, si sa che tre persone sono morte. Secondo le informazioni preliminari, si tratta di dipendenti di Kyivvodokanal. Ci sono anche dei feriti. In via preliminare, si parla di circa 15 persone”, ha scritto.Come riportato da Ukrinform, la scorsa notte le truppe russe hanno attaccato Kiev con missili balistici , provocando incendi in diverse zone. Gli attacchi hanno danneggiato i ponti Podilsko-Voskresensky e Darnytsky, e anche un’infrastruttura critica è stata colpita.
“A seguito di un attacco balistico sulla capitale, si sono verificati danni al ponte Podils’ko-Voskresenskyi.Attualmente, il traffico da una sponda all’altra è interrotto.Sono stati rilevati anche danni al ponte Darnyts’kyi”. Ne dà notizia su Telegram il sindaco di Kiev Vitaliy Klitschko.”Gli specialisti potranno valutare l’entità dei danni alle infrastrutture una volta terminata l’allerta aerea – aggiunge -. Un altro impatto si è verificato sul Ponte Meridionale. Attualmente, il traffico su questo ponte è limitato. È consentito solo il passaggio da una sponda all’altra per veicoli fino a 10 tonnellate e per mezzi pubblici fino a 18 tonnellate. A causa delle difficoltà di traffico tra le due sponde della capitale, chiedo ai residenti di evitare di utilizzare l’auto privata per recarsi in città, se non strettamente necessario. Inoltre, invito le istituzioni e le aziende che ne hanno la possibilità a implementare un sistema di lavoro da remoto per i propri dipendenti. L’attacco missilistico del nemico a Kiev è in corso. Tutti i servizi stanno facendo e continueranno a fare tutto il possibile per risolvere il più rapidamente possibile le conseguenze dell’attacco”.
Un drone russo ha colpito un ospedale a Kharkiv, ferendo quattro persone.Secondo quanto riportato dall’agenzia Ukrinform, il sindaco Ihor Terekhov ne ha dato notizia su Telegram.”Quattro persone sono rimaste ferite quando un drone nemico ha colpito l’ospedale; oltre 50 finestre sono andate in frantumi”, ha scritto.È in corso una valutazione del luogo colpito, ha aggiunto il sindaco.