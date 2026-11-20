Nuova ondata di attacchi russi sull’Ucraina, con missili balistici, missili da crociera e droni. A Kiev il bilancio provvisorio è di tre morti e quindici feriti, mentre nella notte sono stati danneggiati diversi ponti e infrastrutture critiche della capitale. Colpito anche un ospedale a Kharkiv, dove quattro persone sono rimaste ferite.

Le offensive arrivano a poche ore dal vertice di Berlino della Coalizione dei Volenterosi, al quale ha partecipato in presenza anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ribadendo il sostegno italiano a Kiev e la necessità di un mandato chiaro per il gruppo europeo incaricato di seguire i negoziati. Al termine dell’incontro, l’inviato americano Steve Witkoff ha parlato di discussioni “franche e produttive”, assicurando che Washington continuerà a lavorare con gli alleati per una pace duratura. Intanto Donald Trump, intervenuto telefonicamente durante il vertice, ha sostenuto che Vladimir Putin “vuole la fine della guerra” e “si sta stancando di questa situazione”.